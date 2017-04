Bilantul atentatului de la Sankt Petersburg a crescut la 14 morti. Un barbat ranit in explozie a decedat la spital

”Unul dintre raniti a decedat la spitalul militar, in noaptea de marti spre miercuri”, a anuntat intr-un mesaj postat pe Twitter viceguvernatorul celui de-al doilea cel mai important oras rus Anna Mitianina.

Patru dintre cele 53 de persoane spitalizate dupa atentat se afla in continuare in stare grava, a adaugat ea. Presupusul autor al atentatului, Akbarjon Djalilov, un tanar in varsta de 22 de ani originar din Kirgizstan, a fost de asemenea ucis in atentat.

Motivatiile sale sunt necunoscute, insa Comitetul rus de ancheta a anuntat ca examineaza eventuale legaturi ale acestuia cu organizatia Statul Islamic.

Justitia rusa a inculpat saptamana trecuta opt presupusi complici pentru ”terorism” si ”complicitate la terorism”.

Rusia, care efectueaza o operatiune in Siria in sprijinul Damascului, nu a mai fost atat de grav afectata de la explozia in zbor, pe 31 octombrie 2015, deasupra Peninsulei Sinai, a unui avion care efectua o cursa din Egipt la Sankt Petersburg, soldata cu moartea a 224 de persoane.

Dupa acest atentat, revendicat de Statul Islamic, atacuri au avut loc in republicile instabile din Caucazul rus, iar serviciile ruse de securitate au anuntat in mai multe randuri ca au destructurat celule jihadiste care se pregateau sa comita atacuri la Moscova si Sankt Petersburg.