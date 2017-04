Bilantul bombei MOAB, lansata de SUA in Afganistan, ar fi crescut la 90 de morti. Reactia Statului Islamic

Bilantul anterior era de 36 de morti. MOAB (Mother Of All Bombs, Mama tuturor bombelor), cea mai puternica bomba non-nucleara folosita vreodata de Statele Unite in lupta, a fost lansata asupra unei baze a Statului Islamic in provincia Nangarhar.

MOAB cantareste aproximativ 10.000 de kilograme, fiind ghidata de un sistem GPS.

Bomba a fost lansata de o aerovana MC-130, care apartine Comandamentului de Operatiuni Speciale.

A fost pentru prima data cand o asemenea bomba a fost utilizata pe campul de lupta, munitia fiind dezvoltata in timpul razboiului din Irak.

Un purtator de cuvant al Ministerul de la Kabul, Dawlat Waziri, a precizat anterior ca nu au fost raniti civili in explozia masiva de joi ce a vizat o retea de pesteri si tuneluri.

Statul Islamic anunta ca niciun luptator al gruparii teroriste nu a murit Jihadistii Statului Islamic au dezmintit bilantul anuntat de autoritatile afgane dupa lansarea uriasei bombe: ”Sursele din securitate neaga pentru agentia Amaq ca au existat morti sau raniti in atacul american de din Nangarhar, in care s-a utilizat GBU-43/B (numele oficial al super bombei)”, se arata intr-un comunicat transmis agentiei afiliate Statului Islamic.