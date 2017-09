Bilantul cutremurului din Mexic a ajuns la 61 de morti: "Intrerupem programul pentru ca in studioul nostru s-a declansat alerta de cutremur". Imagini din timpul seismului - VIDEO

”Întrerupem programul pentru că în studioul nostru s-a declanşat alerta de cutremur...”

Inca este vie spaima provocata de puternicul seism care a lovit in noaptea de joi spre vineri Mexicul. Cutremurul a avut magnitudinea de 8,2 pe scara Richter si a fost urmat de zeci de replici.

Presedintele tarii a spus ca 50 de milioane de mexicani au resimtit cel mai puternic cutremur produs in Mexic in ultimul secol. In plus, numarul victimelor ar putea fi, in final, mult mai mare. La lumina zilei a iesit la iveala amploarea dezastrului. Distrugerile sunt mari mai ales in doua state, Oaxaca si Chiapas.

”Ne-am dus acasă la mama, plângea, ea a scăpat, dar ne-a spus că la vecini a căzut tavanul casei peste ei. Nu ştiu dacă au supravieţuit.”

Case, scoli si spitale au fost avariate ori facute una cu pamantul. Autoritatile vorbesc despre pagube de miliarde de dolari.