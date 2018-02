Bilantul cutremurului din Taiwan creste la 4 morti si 225 de raniti. 145 de persoane sunt disparute - FOTO si VIDEO

Parterul unui hotel cu zece etaje a cedat şi clădirea s-a înclinat într-o parte. Televiziunile locale au transmis imagini dramatice cu oameni care fac semne disperate de la etajele superioare sau încearcă să le atragă atenţia salvatorilor cu lumina telefonului sau cu lanterne.

Peste 100 de persoane au fost salvate cu ajutorul unor scări din hotel şi din alte clădiri care s-au prăbuşit parţial sau au suferit daune mari. Numeroase şosele şi poduri au fost închise traficului.

Seismul s-a produs chiar în ziua în care ţara comemora doi ani de la un cutremur tot de magnitudine 6,4, care a făcut 117 morţi.

Oraşul Hualian a fost cel mai afectat de seismul produs marţi. O femeie în vârstă de 60 de ani a decedat după prăbuşirea hotelului Marshal din localitate, eveniment în urma căruia alte cel puţin două persoane au rămas captive, conform Centrului pentru intervenţii de urgenţă (CEOC). În total 116 persoane au fost evacuate din clădirea de 11 etaje.

A magnitude 6.4 earthquake struck near the coastal city of Hualien in Taiwan, the U.S. Geological Survey (USGS) said, killing at least two people and causing several buildings to collapse.



