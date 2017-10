Peste 20 de mii de oameni sunt in continuare in adaposturi, in timp ce unii au primit permisiunea de a se intoarce la casele lor. Acestia si-au gasit locuintele facute scrum, la fel ca si masinile.

Aseara, autoritatile au mai evacuat cinci mii de persoane, amenintate de flacari dupa ce vantul si-a schimbat directia. Aproape opt mii de pompieri lupta cu incendiile, folosind peste 500 de masini, 70 de elicoptere si 30 de avioane.