Bilantul incendiului de padure din Portugalia a ajuns la 63 de morti. Un pompier a decedat cand ajuta la evacuarea oamenilor

Un pompier a murit in urma arsurilor suferite, la spital, ceea ce ridica numarul total al deceselor la cel putin 63.

Peste 70 de oameni, inclusiv 13 pompieri, au fost dusi la spital luni, cu arsuri si rani, in timp ce incendiile au continuat sa se extinda in districtele Leiria si Castelor Branco din centrul tarii.Comandantul serviciilor de protectie civila Elisio Oliveira: "Eforturile pompierilor progreseaza bine, dar incendiul nu este inca sub control. Avioane cu apa, inclusiv trimise de Spania si Franta, precum si doua batalioane ale armatei au ajutat in lupta cu flacarile."“Inca este multa padure ce poate arde”, a spus Rui Barreto, comandant adjunct de pompieri. Premierul Antonio Costa, care a vizitat duminica zona muntoasa afectata, aflata la aproximativ 200 de kilometri nord-est de Lisabona, a numit incendiul cea mai mare tragedie umana din istoria Portugaliei, potrivit news.ro.

In pofida asigurarilor oferite de Guvern, ca raspunsul serviciilor de urgenta a fost rapid si adecvat, presa si locuitorii au pus sub semnul intrebarii eficienta si planificarea strategica, in conditiile in care tara se confrunta annual cu incendii in zone impadurite.„Deci, ce nu a functionat sambataa Tot ce nu a functionat de decenii”, a titrat luni cotidianul Publico. Jurnalistii au criticat lipsa de coordonare intre serviciile insarcinate cu prevenirea incendiilor si pompieri, precum si administrarea defectuoasa a zonelor impadurite.

Xavier Viegas, un expert in incendiile de vegetatie, a apreciat ca incendiul s-a propagate prea repede si prea violent pentru ca pompierii sa raspunda in unele sate, dar majoritatea deceselor au avut in spate probleme de comunicare ce nu au permis evacuarea la timp a oamenilor.

Cel putin jumatate dintre victime au murit in masini, in timp ce au incerca sa fuga pe o sosea locala. Multe alte cadavre au fost gasite langa drum, ceea ce sugereaza ca si-au abandonat vehiculele de panica. Pompierul care a decedat luni a murit in timp ce incerca sa ajute oamenii sa iasa din masini. El a suferit arsuri grave. O petitie online care cere anchetarea posibilelor esecuri a strans 440 de semnaturi. Unii locuitori din zona s-au plans ca au asteptat pompierii ore la rand, in timp ce casele lor ardeau. Potrivit politiei, un fulger a lovit, probabil un copac, ceea ce a provocat incendiul in regiunea afectata de canicula. Vantul uscat si puternic a alimentat, probabil, flacarile. Procurorul regional a ordonat, totusi, deschiderea unei anchete pentru a stabili cu exactitate cauzele. Multe incendii de padure din Portugalia sunt provocate de incendii sau neglijenta.