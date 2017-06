Bilantul incendiului din Grenfell Tower ar putea ajunge la 58 de morti. Sanse aproape nule pentru persoanele date disparute

Pe langa cele 30 de decese confirmate, se stie acum ca 28 de persoane au fost date disparute, cu sanse aproape nule sa fie gasite in viata.

Tot mai multi oameni se plang ca autoritatile nu coordoneaza eficient ampla operatiune de ajutorare a sinistratilor. Politia a inchis temporar doua statii de metrou, de teama ca pasagerii sa nu fie loviti de bucati care continua sa se desprinda din blocul carbonizat.

Damien Magee, pompier cu doua decenii de experienta, a fost printre primii sositi la locul incendiului de la Grenfell Tower.

Damien Magee, pompier: "Vedeam focul de la kilometri distanta. Tot am sperat ca e vorba de o cladire in constructie, ca e o cladire nelocuita, fiindca, altfel, cum ar putea fi posibil ce vedema Nu ne venea sa credem. Eram toti in stare de soc si eram la kilometri distanta."

Cand au ajuns la turnul in flacari, socul initial s-a transformat in groaza.

Damien Magee, pompier: "Am vazut un baietel care a coborat cu mama lui, care era foarte rau. El parea bine. L-am intrebat daca a mai ramas altcineva in apartament. El s-a intors spre mine si a zis-fratele meu, dar el e mort- foarte trist, oribil. Te simti inutil, lipsit de ajutor."

Cei care si-au pierdut locuinta ori mai grav, pe cineva drag, au izbucnit vineri seara. Mai multi manifestanti furiosi au fortat intrarea in sediul primariei londoneze de care tin cartierele Kensington si Chelsea.

Dupa ce s-au imbrancit cu agentii de securitate si cu politistii, manifestantii au iesit afara, unde au continuat protestul.

Manifestant: "Vrem raspunsuri. Nu ne-au spus nimic. Ii vedeti pe toti oamenii acestia, vor raspunsuri."

Nici premierul Theresa May nu a scapat de reprosurile celor care au pierdut totul. May a plecat de la prima intalnire cu supravietuitorii in huduielile celor care au asteptat-o afara.

Theresa May, premierul Marii Britanii: "Guvernul a alocat un fond de urgenta de cinci milioane de lire. Am cerut o ancheta publica si ma voi asigura ca va incepe cat mai curand posibil si va merge pana la capat."

Pana la concluziile oficiale, presa britanica a aflat ca firma care s-a ocupat de renovarea blocului a ales sa faca economii cand a venit vorba de materialele folosite pentru anveloparera blocului.

In locul celor ignifuge, a optat pentru unele din plastic, mai ieftine, ca sa faca economii de 6 mii de lire.