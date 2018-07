Bilantul mortilor in urma prabusirii barajului din Laos a ajuns la 27 de morti si 131 de disparuti. Cateva sate au fost acoperite de suvoaie, iar apa a ajuns si in Cambodgia - VIDEO

Echipajele de interventie ajutate de elicoptere si barci i-au recuperat pe sinistrati si i-au transportat in zone sigure. Mai multe tari au oferit ajutor. China a trimis ieri o mie de salvatori, Japonia a trimis provizii de urgenta iar Thailanda a expediat bunuri de stricta necesitate precum apa potabila si medicamente.

Barajul hidroelectric care se afla in constructie s-a prabusit luni seara eliberand in jur de cinci miliarde metri cubi de apa in provincia Attapeu. Sase sate cuprinzand peste 1300 gospodarii in care traiau aproape 7000 de persoane au fost inundate. Apa din barajul hidroelectric a ajuns pana in Cambodgia, inghitind 17 sate, unde au fost evacuati 5600 de sateni, casele lor fiind acoperite de ape.