Bilantul persoanelor decedate in urma confruntarilor violente din Fasia Gaza a ajuns la 59. Printre cei care si-au pierdut viata se numara si un bebelus de opt luni - VIDEO

Spitalele din Fasia Gaza au devenit ieri neincapatoare, din cauza miilor de raniti in urma ciocnirilor violente ce au avut loc in ziua in care ambasada SUA s-a mutat de la Tel Aviv, la Ierusalim. Potrivit ministerului sanatatii palestinian, printre persoanele decedate sunt mai multi copii, inclusiv o fetita de numai 8 luni, care ar fi inhalat gaz lacrimogen.

In spitale au ramas putine rezerve de sange, spun medicii. Si paturi nu sunt suficiente, asa ca unii raniti sunt pusi pe jos. Mii de oameni urmeaza sa se adune si astazi la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel pentru a protesta. Oficialii palestinieni anunta ca nu vor accepta niciun fel de negocieri mediate de Statele Unite.

Mahmud ABBAS, PRESEDINTELE AUTORITATII PALESTINIENE: "Inainte aveam colonii israeliene la Ierusalim, instituite cu ajutorul americanilor, acum avem instituite si colonii americane in estul Ierusalimului."

Asta in timp ce premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a justificat folosirea fortei prin dreptul Israelului de a-si apara frontierele in fata actiunilor teroriste ale miscarii islamiste Hamas, care guverneaza Gaza si impotriva caruia Israelul a condus trei razboaie din 2008.

Transferul ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim vine dupa promisiunea facuta la 6 decembrie anul trecut de presedintele american Donald Trump, cand acesta a anuntat si recunoasterea Ierusalimului drept capitala a statului Israel.

Acest lucru i-a infuriat pe palestinieni, care sustin ca partea de est a Ierusalimului, ocupata de Israel in 1967, trebuie sa fie capitala viitorului lor stat. Uniunea Europeana a formulat obiectii puternice in privinta mutarii ambasadei americane la Ierusalim, iar cei mai multi ambasadori ai statelor din Uniune in Israel au boicotat ceremonia de ieri.