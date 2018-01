Bilantul persoanelor disparute in urma furtunii din California creste de la o zi la alta. Autoritatile au facut publice numele persoanelor decedate - VIDEO

Imaginile cu aceasta adolescenta de 14 ani, care a fost salvata de pompieri de sub ruinele casei sale, au ingrozit intreaga planeta. Fata, care zacuse mai multe ore in namol, a fost dusa intr-un loc sigur si se afla inafara oricarui pericol. Tatal sau de 49 de ani si fratele de 16 ani sunt dati disparuti insa. Printre persoanele care si-au pierdut viata se numara 4 copii cu varstele cuprinse intre 3 si 12 ani. S-au stins si doi soti din Montecito.

Acestia cu o seara inainte sarbatorisera ziua de nastere a barbatului, care implinise 89 de ani. Cand a venit furtuna, cuplulu se afla in casa impreuna cu cainele lor. Locuinta lor a fost maturata de valul distrugator. O fosta balerina, in varsta de 61 de ani, a murit dupa ce s-a surpat podeau in camera in care se afla. Sotul ei a scapat cu viata, deoarece era in partea neafectata.

Si-au pierdut viata si alti doi localnici, tatal si fiica in varsta de 69 si respectiv 22 de ani. Un barbat a filmat cum valul imens de noroi si gunoi venea cu viteza, a povestit cum a reusit sa se salveze.

Impreuna cu parintii, acestia au urcat in masina si au fugit.

Marco FARELL, LOCUITOR MONTECITO: “M-am intalnit cu sherif-ul, care conducea cu aproximativ 50 de km pe ora si mi-a strigat plecati, plecati, plecati, cat de tare a putut.”

Casa lui insa s-a transformat intr-o ruina. Pe internet apar tot mai multe imagini cu valul urias care a distrus tot ce i-a stat in cale.

Ieri caile de acces au fost curatate, asa ca salvatorii continua sa caute supravietuitori. La moment, 40 de persoane sunt date disparute. Furtuna violenta s-a abatut asupra partii de sud a statului american acum trei nopti. Dupa cateva ore de ploaie, versantii, dezgoliti in urma incendiilor, au luat-o la vale.