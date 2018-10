Bilantul tragediei din Indonezia capata proportii catastrofale: peste 1.200 de oameni au murit. Doua cutremure uriase si un tsunami au lovit in aceeasi zi - GALERIE FOTO

Doua cutremure de amploare au lovit Arhipelagul Indonezian, in apropierea insulei Sulawesi in cursul zilei de vineri. Primul, cu o magnitudine de 6,1 grade a avut loc in cursul diminetii, iar al doilea de 7,7 la cateva ore dupa aceea. Numeroase cladiri au fost distruse si peste 1.200 de oameni au murit.