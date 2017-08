Bilantul tragicului accident feroviar de ieri din Egipt a crescut: cel putin 49 de persoane au murit, iar peste o suta au fost ranite - VIDEO

Accidentul s-a produs intr-o gara din orasul Alexandria. Cele doua trenuri circulau pe aceeasi linie de cale ferata. La un moment dat, garnitura care venea din Port Said s-a oprit, probabil din cauza unei defectiuni tehnice. Peste aproximativ 20 de minute a fost lovit din spate de un tren care venea din Cairo.

”Eram în casă când deodată am auzit un zgomot. Am alergat aici şi am văzut cum oamenii săreau din tren.”

”Unul dintre trenuri staţiona, iar celălalt l-a lovit din spate. Unii pasageri aveau răni la cap, alţii câteva zgârâieturi.”

Numerosi localnici au alergat spre locul accidentului si au incercat sa-i ajute pe raniti. Ulterior au ajuns si medicii, care i-au transportat pe cei in stare grava la spital.

”Trenul care ne-a lovit mergea atât de repede încât am fost cu toţii aruncaţi în aer în momentul impactului.”

In urma coliziunii, mai multe vagoane au deraiat, iar cateva s-au rasturnat. Echipele de interventie au lucrat si noaptea pentru a ridica vagoanele, iar traficul sa poata fi reluat. Ministrul Transporturilor a ordonat o ancheta. Preliminar, se crede ca mecanicul trenului care venea din Cairo nu a observat culoarea rosie a semaforului, astfel trenul s-a lovit in garnitura care stationa.

Caile ferate din Egipt sunt cunoscute pentru starea proasta a liniilor.