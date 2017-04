Bilantul victimelor de dupa explozia de la metroul din Sankt Petersburg a crescut la 14 morti si 49 de raniti. Atentatul ar fi fost comis de un kamikaze - VIDEO

Scenele filmate imediat dupa ce metroul a ajuns in statie au surprins haos si disperare. In imagini se vede cum calatorii sar pe peron prin geamurile sparte ale vagonului. Desi s-a creat panica, oamenii s-au ajutat reciproc.

”Dă-mi mâna.”

Cei care au scapat cu rani usoare au venit in sprijinul ranitilor intinsi pe peron si i-au tras cat mai departe de vagon.

”Am vazut cum duceau victimele. O persoana nu mai avea picioare. A fost greu de privit.”

Numeroase ambulante si elicoptere i-au transportat pe raniti la spitalele din Sankt-Petersburg. Lipsa informatiilor a creat panica in randul celor care, de ore bune, nu mai reuseau sa dea de cei dragi.

”Nu este semnal. Fata mea trebuia sa ajunga de la scoala, dar nu pot da de ea.”

Astazi, autoritatile au anuntat ca numarul victimelor a crescut.

Veronika SKVORTOVA, MINISTRUL RUS AL SANATATII: ”Astazi, putem confirma moartea a 14 oameni, 11 au decedat la fata locului, iar trei au murit in drum spre spital din cauza ranilor grave.”

Au fost facute publice si informatii despre autorul atacului. Este vorba despre un tanar de 22 de ani, originar din Kargazstan.

Erlan ABDYLDAEV, MINISTRUL DE EXTERNE DIN KARGAZSTAN: ”Comitetul National de Securitate a confirmat ca, potrivit datelor prelminare, sinucigasul a fost cetatean kargaz, care a primit cetatenia rusa.”

Potrivit presei ruse, individul ar fi detonat bomba pe care o avea in rucsac. Ieri, un barbat cu barba imbracat in negru si prezentat de publicatiile ruse drept suspect a fost interogat de politisti, apoi eliberat.

Astazi, statia la care s-a produs explozia a fost inchisa in urma unei amenintari cu bomba. Dupa verificari s-a anuntat ca alerta a fost falsa. In fata statiei de metrou, oamenii au dus flori si lumanari in memoria celor decedati.

”Oamenii erau socati, nu intelegeau ce s-a intsmplat... ms scuzati.”

Si Vladimir Putin a depus un buchet de flori la altarul improvizat. In urma atacului, in mai multe orase din Rusia a fost inasprita securitatea in transportul public. Masuri similare au fost luate la Paris si New York. Numerosi lideri straini, printre care si Donald Trump si-au exprimat solidaritatea cu Rusia dupa explozia de la Sankt Petersburg.