Bilantul victimelor incendiului din Grenfell Tower a ajuns la 17 morti. Imagini dramatice din timpul incendiului

17 persoane au murit in incendiul izbucnit in Grenfell Tower in noaptea de marti spre miercuri, a anuntat joi politia britanica, relateaza BBC News. Un bilant anterior anunta 12 morti si 78 de raniti, dintre care 18 in stare critica.

Bilantul mortilor urmeaza sa creasca in continuare, avertizeaz autritatile.Comandantul Politiei din Londra a anuntat joi ca nimic nu sugereaza ca incendiul din blocul turn de locuinte sociale ar fi un incident terorist, potrivit The Associated Press.

Intre 400 si 600 de persoane locuiau in cladire, dar nu este clar cate dintre ele au scapat cu viata si cate sunt disparute.

Imagini tulburatoare au fost transmise in direct pe Facebook, marti noapte, la ora 01:40 de minute, de o femeie care locuia la penultimul etaj al blocului inghitit de flacari. Focul ardea deja de aproape 50 de minute si se raspandise fulgerator.

"Nu deschide usa, o sa bagi fumul inauntru si n-o sa mai putem respira."

In ciuda sfaturilor, femeia a deschis usa apartamentului pentru a-l primi inauntru pe un locatar care se afla pe scara plina de fum.

De pe balcon, au vazut girofarurile, ceea ce le-a dat speranta. De jos au auzit politistii care le spuneau ca trebuie sa iasa, insa toti se intreabau cum. Nu este clar daca vreunul dintre cei blocati in apartament a scapat cu viata din incendiu.

La fel ca ei, zeci de oameni au implorat sfasietor ajutor.

"A fost infiorator, oameni care sareau de la etaj. Un barbat si-a aruncat doi dintre copii. Am vazut cu ochii nostri, prieteni, rude. Imi pare asa de rau".

"O femeie a aparut la ferastra gesticuland. Din ce spunea, am inteles ca urma sa isi arunce copilul. Ne-a rugat sa ii prindem copilul, care era invelit intr-o paturica. A cazut de la etajul 9 sau 10, iar un barbat a alergat si l-a prins, in mod miraculos."

Printre cei care au privit neputinciosi scenele infricosatoare se numara si romani: "Nu mai pot iesi de acolo, ma. Iti dai sema ca pe scari e teroare. Uite cum sta disperatul, in genunchi, la geam. Mama, cum cade. Uite, ma, cum tipa astia."

Emmanuel: "Am vazut oameni la ferestre care implorau dupa ajutor, fluturau lanterne si ce mai aveau, acum stim ca toti oamenii aia sunt morti."

Potrivit cotidianului "The Telegraph", multi isi datoreaza salvarea faptului ca, fiind sarbatoarea Ramadamului, musulamanii stau pana tarziu in noapte. Asa se face ca au simtit miros de fum si i-au alertat si pe altii, batand din usa-n usa.

"Simteam miros de fum, dar am tot asteptat sa porneasca alarma de incendiu. Vad intruna in fata ochilor chipurile acestor oameni, atatea familii, toti aveau copii. N-au reusit sa iasa. Imi tot amintesc fetele lor."

Primarul Londrei a anuntat ca operatiunea de salvare a devenit una de recuperare. Pompierii au verificat aproape toata cladirea, fara a gasi supravietuitori. Exista temeri ca niciun locatar de la ultimele trei etaje nu a supravietuit.