Bill Paxton a murit la 61 de ani. Actorul, care a jucat in Titanic, Twister si Aliens, suferise o operatie la inima

Decesul s-a produs in urma complicatiilor medicale aparute dupa o interventie chirurgicala, informeaza itv.com.

Bill Paxton, un star la Hollywood, a avut succes cu roluri interpretate in pelicule spectaculoase, apreciate de public, precum ”Twister”, ”Titanic” si ”Aliens”.

A jucat si in productii de televiziune, remarcandu-se cu rolul din serialul ”Big Love”, produs de HBO, in care a interpreat un barbat mormon care avea trei sotii.

Bill Paxton a primit patru nominalizari la Globul de Aur si o nominalizare la premiile Primetime Emmy, pentru rolul interpretat in miniseria TV ”Hatfields and McCoys”, in care a jucat alaturi de Kevin Costner.

”Cu sufletele ingreunate, va anuntam vestea ca Bill Paxton a murit din cauza complicatiilor aparute dupa o operatie. Sot si tata iubitor, Bill si-a inceput cariera la Hollywood lucrand mai intai in departamentele artistice ale unor filme si construindu-si apoi o cariera ilustra, intinsa pe durata a patru decenii, fiind un prolific actor si cineast”, a precizat agentul de presa al familiei actorului.

Bill Paxton era casatorit de 30 de ani cu Louise Newbury, cu care avea doi copii.