Bine ati venit in orasul molarilor. Motivul pentru care oamenii din mai multe tari dau navala in Los Algodones, Mexic, ca sa-si trateze dintii - VIDEO

"Este oraşul molarilor. Mulţumesc că aţi venit."



In orasul Los Algodones oamenii sunt intampinati cu un zambet larg, dar si ...oferte dentare. La fiecare pas gasesti un cabinet stomatologic, iar reclamele despre implanturi sau coroane dentare au impanzit strazile. Fiind cunoscut pentru numarul mare de dentisti si respetiv preturi mici, localitatea atrage oameni care au probleme cu dintii, mai ales pe vecinii Mexicului, americanii.

"Vă duc eu la doctor. Nu va trebui să staţi în rând."





"Diferenţa de preţ este ridicolă. Anterior, mi-am făcut lucrări dentare aici şi am economisit cam...20 de mii dolari."

"În SUA m-ar costa 2 mii de dolari şi aici am dat 400. Este o diferenţă mare, mai ales dacă ai acasă 5 copii."

Cei care nu au asigurare medicala in SUA trebuie sa lase sume enorme la dentist.

"Este o ruşine, pentru că America este una dintre cele mai bogate ţări ale lumii, dar accesul la dentist depinde de nivelul de trai."

Iar specialistii mexicani asigura calitate pentru serviciile prestate.

"Toţi doctorii au certificatul care le permite să activeze, au echipament nou, lucrează steril. De ce nu ai veni?"

Pentru numarul mare de turisti care vin in Mexic pentru a intra in cabinetele stomatologice, oraselul molarilor a ajuns si in atentia presei internationale.