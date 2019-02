Bloc cu opt etaje, prabusit in Istanbul. Zeci de persoane sunt prinse sub daramaturi - VIDEO

Potrivit sursei, tragedia s-a întâmplat în cartierul Kartal, situat în partea asiatică a oraşului Istanbul. În clădire locuiau în total 12 familii, au indicat martori.

Nu se ştie deocamdată cauza prăbuşirii, dar unii locuitori au afirmat că au auzit o explozie înainte de prăbuşirea clădirii. La faţa locului au sosit poliţişti, ambulanţe şi pompieri.

#Breaking: At least one person has been killed and four others left under rubble after an eight-storey building collapsed on it own in #Istanbul in #Turkey private independent broadcaster NTV reports. pic.twitter.com/PJrTxH0xrl