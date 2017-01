Boboteaza pe stil vechi, sarbatorita in mai multe orase ale lumii: Zeci de oameni au stat la coada in Rusia, Ucraina sau Serbia pentru a face baie in apele reci - VIDEO

In orasul Yakutia din Rusia, slujba de Boboteaza a fost ificiata chiar pe malul fluviul Lena unde preotii a fost ridicata o biserica speical pentru aceasta sarbatoare. Pentru ca oamenii sa poata intra in apa, a fost facuta o copca imensa.

Desi termometrele indicau temperaturi scazute, oamenii au facut coada pentru o baie in copca. In biserica au fost aduse cateva radiatoare, asa ca in interior, temperatura era de aproape 20 de grade.

"Fac scufundări de aproape zece ani, aşa că sunt obişnuit. Desigur că prima dată când am intrat în apa rece a fost diferit. Acum m-am obişnuit.”

Si la Moscova traditia a fost respectata. Dupa ce preotii au sfintit apa, oamenii s-au scufundat in ea. Credinciosii spun ca aceasta baie ii va tine sanatosi tot anul.

”Este un ritual deosebit pentru mine. Ne pregătim un an întreg pentru el.

”Ne simţim foarte bine. Nu vă pot explica. Încercaţi şi o să înţelegeţi cum este.”

Si ucrainenii au fost curajosi. La Odesa unii s-au scaldat in mare, in timp ce altii s-au multumit doar cu privitul.

Raul Sava din Belgrad a fost tocmai bun pentru scufundari. Daca unii s-au dezbracat si doar s-au stropit cu apa, altii si-au luat inima in dinti si au sarit.

Nici in Serbia vremea nu a fost mai blanda, a nins in timpul slujbei, iar temperaturile au fost de minus 4 grade. Traditia a fost respectata si in Orient. In raul Iordan, unde a fost botezat Mantuitorul, turisti din mai multe tari au participat la procesiune.