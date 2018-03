Boris Johnson il acuza direct pe Vladimir Putin pentru ordinul atacului cu agent chimic in Salisbury

″Nu avem nimic contra ruşilor înşişi. Nu va exista nicio rusofobie drept rezultat a ceea ce se întâmplă acum’’, a spus Johnson, potrivit BBC.

″Cearta noastră este cu Kremlinul lui Putin şi are de-a face cu decizia lui - noi considerăm că există o probabilitate covârşitoare să fi fost decizia sa - de a direcţiona folosirea unui agent neurotoxic pe străzile din Regatul Unit, pe străzile din Europa, pentru prima dată după Al Doilea Război Mondial″, a precizat şeful diplomaţiei britanice.

"Overwhelmingly likely" that Vladimir Putin was personally responsible for ordering nerve agent attack in UK - Foreign Secretary Boris Johnson https://t.co/ekmTWLdwd6 pic.twitter.com/G1dXp3qoPK

Serghei Skripal, fost colonel GRU (Serviciul de informaţii al armatei ruse), şi fiica sa Iulia, au fost găsiţi la 4 martie în stare de inconştienţă pe o bancă din apropierea unui centru comercial din oraşul Salisbury, în sud-vestul Angliei. Londra susţine că cei doi au fost otrăviţi cu un agent neurotoxic de uz militar de fabricaţie rusă.

Premierul britanic Theresa May a anunţat miercuri că Londra va expulza 23 de diplomaţi ruşi şi că suspendă relaţiile bilaterale cu Rusia, considerând că Moscova este ‘vinovată’ de otrăvirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury.

"Our quarrel is with Putin's Kremlin" says @BorisJohnson as he responds to the #Salisbury poisoning pic.twitter.com/V93QLXS7kE