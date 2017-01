Botez cu acrobatii la Tbilisi. Patriarhul Georgiei - filmat in timp ce roteste micutii si ii scufunda in apa - VIDEO

Se intampla la Catedrala Ortodoxa Sfanta Treime din capitala Tbilisi.Pe 19 ianuarie, zeci de parinti au venit sa-si boteze copiii la Patriarhul Ilia.Cineva din biserica a filmat cum are loc ceremonia religioasa, iar din imagini se vede cum parintele roteste rapid copiii si ii scufunda cu capul in jos in apa.

Filmuletul a reusit sa adune sute de vizualizari, dar si comentarii, iar parerile au fost impartite. Multi dintre cei care au urmarit imaginile considera ca este o forma de abuz. Au fost si voci care au sarit in apararea patriarhului comentand ca nou nascutii nu sunt pusi in pericol in timpul botezului.

Botezul in masa este o "inventie" a Patriarhului Ilia II, considerat unul dintre cei mai influenti oameni din Georgia. Acestuia i-a venit ideea de a stimula rata natalitatii aflata in scadere in aceasta tara, promitand georgienilor sa le boteze personal fiecare al treilea copil din familie. In ceremonia-maraton, a botezat in total 780 de copii.