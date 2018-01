Botez in grup la Tbilisi. Peste 700 de bebelusi au fost increstinati in acelasi de timp de patriarhul Georgiei care le-a devenit si nas de botez - VIDEO

Veniti din diferite colturi ale tarii, rand pe rand, parintii, impreuna cu micutii lor au stat la coada pentru a-i increstina. 720 de bebelusi au fost botezati de patriarhul Georgiei, care le-a devenit si nas de botez.

Iar acest bebelus i-a dat ceva batai de cap patriarhului, cand l-a miruit. La botezul in grup este increstinat cel putin al treilea copil venit pe lume in famiile georgiene. Ideea i-a venit patriarhului Ilia al doilea inca in 2007, cand natalitatea in Georgia scazuse dramatic. De atunci, de cel putin 4 ori pe an, capul bisericii georgiene boteaza sute de micuti.

Shalva KEKELIA, DIACON: “Este al 52-lea botez de acest fel, organizat de Patriarh. In total acesta a devenit nas la 32.900 de bebelusi. Avem cazuri in care parintii care devenisera deja bunici, au decis sa mai dea nastere unui copil.”

Parintii sunt atrasi de acest ritual devenit o traditie, deoarece, picii lor il vor avea ca nas de botez pe patriarh.

“Este o fericire de nedescris si un dar de la Dumnezeu care ne-a dat al treilea copil, iar acum suntem binecuvantati pentru ca Patriarhul se va ruga mereu pentru familia noastra si pentru fetita noastra.”

Potrivit statisticilor, initiativa Patriarhului Ilia al doilea a creat un baby boom in Georgia, incepand cu anul 2008. Daca in 2007, in toata tara s-au nascut in jur de 49 de mii de copii, in 2008, numarul nou-nascutilor a crescut pana la aproape 57 de mii.