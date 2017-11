”Trei, doi, unu.”

Instalatia care impodobeste bradul inalt de aproape 23 de metri inaltime a fost aprinsa de primarul orasului. Uriasul pom cantareste aproape 12 tone, are nu mai putin de 50 de mii de led-uri, iar in varf este instalata o stea luminoasa. Cei mai renumiti artisti din SUA au cantat la ceremonie. Bradul va ramane aprins in fiecare seara pana pe sapte ianuarie.