Brazilia o tine numai in petreceri, in aceasta perioada. Oamenii au organizat un carnaval al noroiului in paralel cu cel de Samba - VIDEO

Intr-un orasel aflat la 200 de kilometri de Rio de Janeiro s-a dat o petrecere “murdara”. Participantii nu au avut nevoie de costume stralucitoare, ci doar de unul de baie. Binedispusi, oamenii s-au balacit in namol si au facut-o cu multa placere.

”Astazi este foarte cald. A trebuit sa mergem destul de mult ca sa ajungem aici, asa ca senzatia este foarte placuta. E minunat.”

”Este dezgustator, dar apoi pielea este moale. Ma simt foarte bine.”

De obicei, dupa ce se fac negri din cap pana in picioare, petrecerea se muta pe strada, unde se canta si se danseaza. Din anul 1986, evenimentul intitulat “Bloco da Lama”, in traducere din portugheza “Petrecere in noroi” se organizeaza in ficare an, in acelasi timp cu defilarea scolilor de samba pe Sambadromul din Rio de Janeiro. Traditia este inspirata din obiceiurile localnicilor de a se acoperi cu noroi in timpul zilelor toride, pentru a se racori si a tine la distanta tantarii.