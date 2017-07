Brexit ar putea fi anulat din cauza unei ”erori tehnice”. Ce au descoperit laburistii in scrisoarea Theresei May catre Tusk

Baroneasa Eluned Morgan, unul dintre cei mai importanti membri ai Partidului Laburist, a declarat intr-o sedinta a Adunarii Nationale din Tara Galilor ca actul oficial de retragere din Uniunea Europeana ar putea fi nul din cauza unei erori.

Morgan spune ca scrisoarea trimisa de premierul Theresa May presedintelui Consiliului European Donald Tusk pentru a anunta activarea Articolului 50 nu este formulata corect.

„Actul respectiv autorizeaza prim-ministru sa notifice UE ca intentionam sa iesim, dar nu specifica in mod expres ca vom iesi”, spune baroneasa, citata de Independent. „E o chestiune reala, daca nu cumva actul ar putea fi atacat in justitie” – ceea ce, potrivit mai multor experti in drept, ar duce la anularea demersurilor Guvernului britanic privind iesirea din UE, facand necesara reluarea procesului.

Ca urmare, Morgan a cerut clarificari ministrului galez de Finante, Mark Drakeford, care a recunoscut ca ar putea exista o problema.

Drakeford spune ca mai multi juristi, inclusiv membri ai Curtii Supreme, i-au atras atentia asupra acestei „potentiale erori tehnice”.

Ministrul sustine insa ca o astfel de eroare de forma nu poate avea impact, atata timp cat actul de retragere din UE a fost sustinut de o majoritate politica. „Multi confunda partea legala cu cea politica in acest caz”, afirma Drakeford.