BREXIT-ul va fi amanat. UE a oferit Marii Britanii doua variante, Theresa May a acceptat - VIDEO

Marea Britanie va primi un răgaz până la 22 mai, însă doar dacă Parlamentul Britanic va aproba, săptămâna viitoare, acordul de retragere deja negociat de guvernul premierului Theresa May, acord pe care însă l-a respins, deja, de două ori.

Însă dacă va fi încă un vot negativ, Regatul Unit va primi un răgaz mai scurt, doar până pe 12 aprilie.

EU27 responds to UK requests in a positive spirit and:

👉 agrees to Art. 50 extension until 22 May if Withdrawal Agreement approved next week

👉 if not agreed next week then extension until 12 April

👉 approves ‘Strasbourg Agreement’

👉 continues no-deal preparations