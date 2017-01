"Brigada de fier" a armatei SUA a ajuns in Polonia si va fi desfasurata si in Romania. Reactia Rusiei: "Un pas periculos" - FOTO

Asa-numita "Brigada de fier" va fi desfasurata, prin rotatie si in alte tari membre NATO, inclusiv Romania. "Este o zi mare pentru securitatea Poloniei" a declarat sefa guvernului de la Varsovia, salutand sosirea soldatilor. "Suntem aici ca sa descurajam si, la nevoie sa aparam" a spus, la randul lui un inalt, comandant american.

Premierul polonez a trecut in revista trupele. Si a ascultat imnul american alaturi de ministrul polonez al apararii, ambasadorul Statelor Unite si alti oficiali. "Aceasta este una dintre cele mai capabile forte de lupta ale Americii. O brigada de blindate, gata de actiune, cu antrenament desavarsit si cele mai avansate echipamente si arme. Este o forta prin care onoram angajamentul nostru neclintit, acela de a apara aliatii nostri din NATO” a declarat amabsadorul Paul W. Jones.

"Pentru a mentine pregatirea de lupta, acesti soldati vor efectua exercitii simuland conditii reale si antrenamente riguroase cu aliatii nostri, in Polonia si in alte tari din Europa”, explica generalul Tim McGuire.

'Brigada de fier', compusa din 3.500 de soldati si blindate, inclusiv faimoasele tancuri Abrams, va fi desfasurata, prin rotatie, si in alte sase tari membre ale NATO - Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Romania si Ungaria. Misiunea sa se inscrie in operatiunea 'Atlantic Resolve', decisa de administratia Obama dupa anexarea Crimeii de catre Rusia, in primavara anului 2014.

Moscova a denuntat aceasta operatiune, pe care a declarat ca o considera o 'amenintare' pentru securitatea sa. "Putem spune nu doar ca este un pas periculos, ci un un pas care provoaca confruntare intre tarile noastre”, a anuntat Kremlinul.

Dar polonezii au intampinat cu entuziasm sosirea trupelor americane, intr-o perioada de incertitudine in privinta angajamentului noii administratii Trump pentru alianta trans-atlantica.