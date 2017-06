Britanicii sunt asteptati la urne sa-si aleaga parlamentarii, in cadrul unui scrutin legislativ anticipat declansat de premierul conservator Theresa May - VIDEO

Britanicii sunt asteptati astazi la urne sa-si aleaga parlamentarii, in cadrul unui scrutin legislativ anticipat declansat de premierul conservator Theresa May. Alegerile au loc pe fondul unor masuri sporite de securitate in urma atacurilor teroriste din ultimele luni. Premierul a initiat alegerile pentru ca isi doreste sa aiba o majoritate parlamentara inainte de inceperea negocierilor pentru Brexit.