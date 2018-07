Acesta era membru al gruparii teroriste Statul Islamic si intentiona sa detoneze un dispozitiv explozibil in fata resedintei lui May, iar apoi, in haosul creat, sa o ucida pe aceasta. Serviciile secrete britanice au dejucat complotul. Anul trecut, Marea Britanie a suferit o serie de atacuri teroriste, in care au fost ucise 36 de persoane.