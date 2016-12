Bucati din avionul rusesc prabusit, descoperite de scafandri. Desfasurare impresionanta de forte in Marea Neagra

Cei mai multi erau membri ai vestitului cor al ''Armatei Rosii''. O ampla operatiune de cautare se desfasoara fara intrerupere in largul statiunii Soci pentru recuperarea ramasitelor victimelor si a epavei avionului, un Tupolev-154.

Principalele ipoteze investigate sunt defectiunea tehnica si eroarea umana. Aparatul trecuse prin ultima revizie in urma cu 3 luni. Peste 3.000 de oameni, inclusiv 109 scufundatori, 32 de nave, submarine, avioane si elicoptere sunt in Marea Neagra. Militarii folosesc sporturi luminoase de mare putere.

Pavel Popov, director in Ministerul Rus al Apararii: "Nu intrerupem cautarile nici macar un minut. In primele 24 de ore au fost recuperate 11 trupuri si 154 de fragmente de corpuri. Primele ramasite recuperate au si fost duse azi-noapte la Moscova."

Venyamin Kondratiev, guvernatorul Krasnodar: "Starea ramasitelor face ca identificarea sa fie dificila, de aceea le-am transferat la Moscova."

Avionul a disparut de pe radar duminica, la doua minute dupa decolarea de pe aeroportul din Soci. Plecat de la Moscova spre Siria, aparatul trebuia initial sa realimenteze in orasul Mozdok din Osetia de Nord. Din cauza vremii nefavorabile, a fost redirectionat catre aeroportul Adler.

Pe durata escalei, "doar doi politisti de frontiera si un ofiter vamal au venit la bord, si doar un singur membru al echipajului a parasit pentru scurt timp avionul pentru a controla realimentarea."

Maxim Sokolov, ministrul Transporturilor din Rusia: "Principalele piste cercetate nu includ ipoteza unui act terorist. Credem ca de vina pentru prabusire a fost fie o defectiune tehnica fie o eroare de pilotaj."

Prabusirea aeronavei a decimat faimosul ansamblu Alexandrov al Armatei Rosii, un autentic simbol national in Rusia. Corul urma sa cante pentru soldatii rusi din Siria. De duminica, sute de oameni depun flori si lumanari, in fata salii moscovite unde isi tinea repetitiile Corul, sau la altarul improvizat in incinta aeroportului din Soci.

La bordul aeronavei se aflau si 9 jurnalisti rusi, inclusiv o echipa a postului NTV. Colegii lor sunt coplesiti de brutala disparitie a cameramanului Oleg Pestov, a sunetistului Eugen Tolstov si a reporterului Mihail Lujetki.

Iuri Kuchinski, corespondent NTV: "Oleg Pestov a fost un om de o rara calitate. Nu l-am auzit niciodata zicand: "Vreau cutare, imi trebuie!" Ducea tot timpul grija familiei lui. Vorbea mereu de copiii lui ori despre nesfarsitele reparatii ale casei. N-a refuzat niciodata o insarcinare la munca ori o deplasare in locuri primejdioase, care nu erau niciodata impuse ci pe baza de voluntariat."

Mikhail Chebonenko, prezentator NTV: "Cand stirea prabusirii a fost confirmata, literalmente mi-am inghitiit limba, eram in transmisiune directa. Imi vine greu sa inteleg,sa accept. Oamenii astia erau prietenii mei, l-am vazut pe Misha Luzhetsky chiar ieri . Planuiam sa ne vedem in seara de Anul Nou."

Svetlana Gordeeva, NTV corespondent: "Cel mai cumplit mi se pare ca de curand cunoscuse o fata cu care se intelegea de minune. Era entuziasmat, numai de Masha vorbea. A si cerut-o de sotie."

Matthew Chance, corespondent CNN: "Este exact tipul de avion folosit de Ministerul Rus al Apararii ca sa duca jurnalisti in Siria. Si eu si alti colegi de-ai mei occidentali am zburat cu el la inceptul anului."

Modelul Tupolev 154 este cunoscut pentru accidentele relativ dese. Printre acestea si catastrofa aeriana din 2010 de la Smolensk, in urma careia au murit zeci de demnitari polonezi, inclusiv preseintele Lech Kaczynski.

Desfasurarea evenimentelor de luni, livetext:

UPDATE 15:30 Scafandrii militari rusi au gasit luni mai multe bucati din avionul Tupolev TU-154, care s-a prabusit duminica dimineata in Marea Neagra la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul din Soci, informeaza agentiile internationale de presa.

Initial agentiile ruse de presa au anuntat gasirea 'fuselajului' avionului, dar ulterior au revenit mentionand ca de fapt este vorba despre fragmente din aeronava. Potrivit RIA, patru bucati au fost localizate la o distanta de 1,7 kilometri de coasta si la o adancime de 27 de metri.

Potrivit unui purtator de cuvant al Ministerului rus al Apararii, pana in prezent au fost recuperate 11 cadavre, el precizand de asemenea ca acestea nu aveau veste de salvare.

UPDATE 14:55 Pe retelele sociale au aparut imagini suprinse de o camera de supraveghere din Soci exact in momentul prabusirii avionului. Investigatorii spun ca acestea vor fi folosite drept proba in ancheta. Cei care au postat imaginile sunt intrigati de faptul ca pe cer apare o lumina puternica, ca si cum avionul ar fi explodat.

UPDATE 14:25 Scafandrii militari rusi au gasit luni epava avionului Tupolev-154, care s-a prabusit duminica dimineata in Marea Neagra la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul din Soci, informeaza agentia EFE.

Potrivit autoritatilor ruse, fuselajul avionului a fost localizat la o distanta de 1,7 kilometri de coasta si la o adancime de 27 de metri. Se presupune ca majoritatea celor 92 de victime se afla in interiorul fuselajului. Inaintea gasirii epavei au fost recuperate 10 cadavre.

UPDATE 14:10 Potrivit Ria Novosti, echipele de cautare care recupereaza cadavrele au descoperit ca mai multi dintre pasageri avionului purtau vestele de salvare, ceea ce indica faptul ca ar fi fost pregatiti pentru evacuarea aeronavei. Cutia neagra nu a fost inca gasita.

Avionul se afla in drum spre Siria, unde artistii sustineau un concert de Anul Nou a celebra victoria de la Alep impotriva rebelilor sirieni. Catastrofa aeriana a socat Rusia, unde Ansamblul Alexandrov, cunoscut drept Corul Armatei Rosii, reprezinta un simbol national.

Presedintele Vladimir Putin a decretat doliu national si a cerut o ancheta care sa determine cauzele catastrofei. A fost creata o comisie speciala condusa de ministrul Transporturilor, Maxim Sokolov.

"Toate cauzele posibile sunt examinate", a anuntat Sokolov, care a ajuns duminica seara la Soci. El a spus ca e prematur sa se pronunte in favoarea oricarei teorii si chiar pista unui atentat terorist este luata in calcul, desi agentiile de presa ruse au citat surse apropiate anchetei care au spus ca este vorba cel mai probabil de o defectiune tehnica sau o eroare de pilotaj, deoarece nu se stia ca avionul va face o oprire in Soci, planul de zbor fiind schimbat in ultima clipa.

Echipele care cauta resturile aeronavei nu au gasit cutiile negre, iar cautarea continua si luni. Ministerul Apararii a anuntat ca verifica existenta unor posibile lansatoare de proiectile pe navele din zona de coasta.

Avionul a disparut de pe radar in jurul orei 4.27 dimineata, ora Romaniei, la doua minute dupa decolarea de pe aeroportul din Soci. Aeronava se indrepta catre baza militara a Rusiei din Hmeimim, Siria.

Resturi din aparatul de zbor au fost gasite la 1,5 km de coasta, la aproximativ 70 de metri adancime, conform unui purtator de cuvant al Armatei ruse. "Nu exista indicii ca ar fi supravietuitori", a mai afirmat el, precizand ca peste 3.000 de persoane, inclusiv o suta de scufundatori, 32 de nave, 6 elicoptere si mai multe drone participau la cautari.

Doar 10 corpuri au fost recuperate, a mai anuntat armata, subliniind ca ele vor fi identificate la Moscova.

Aparatul de zbor plecase de la Moscova si a facut o escala de realimentare la Soci. Avea la bord 84 de pasageri si opt membri ai echipajului. printre ei se aflau 64 de membri ai Ansamblului Alexandrov si alti opt militari. La bord se mai aflau noua jurnalisti ai canalelor de televiziune Pervii Kanal, NTV si Zvezda, ca si inalti functionari civili si seful unei organizatii de caritate rusesti, Elisaveta Glinka.

Ei se indreptau catre Siria, unde ar fi trebuit sa cante la un Concert de Anul Nou. Zeci de oameni au depus flori duminica in fata salii de concerte de la Moscova, unde Corul Armatei Rosii isi tinea repetitiile.

Conform Ministerului Apararii, aparatul de zbor se afla in stare buna de functionare, desi era folosit de 33 de ani si numara 6.689 de ore de zbor. Fusese reparat ultima data in decembrie 2014, iar revizia tehnica fusese facuta in septembrie 2016.

O ancheta penala a fost demarata pentru a verifica daca nu cumva abaterea de la regulile de securitate aeriana au stat la originea accidentului.

Modelul Tupolev 154 este cunoscut pentru accidentele relativ dese. Printre ele este si catastrofa aeriana din 2010 de la Smolensk, unde a murit presedintele Poloniei Lech Kaczynski si majoritatea membrilor guvernului si inaltilor responsabili de la Varsovia.