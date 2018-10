Bucuresti, capitala europeana a cutremurelor. Cat de puternice sunt “zguduiturile” care ne vin din Grecia si Turcia - FOTO

“Bucuresti este cea mai periculoasa metropola din Europa in materie de cutremure”. Aceasta e concluzia unui expert roman citat de “The Guardian”, cu care se deschide articolul publicat de cotidianul britanic. Titlul articolului e la fel de explicit: “Orase riscante: rosu inseamna pericol in Bucuresti, capitala europeana a cutremurelor”. Meritam acest brand anti-turistic? Sau exista de fapt metropole mult mai periculoase in Europa?

Articolul vorbeste despre cladirile cu bulina rosie din Capitala si il citeaza pe Dan Lungu, “expert in riscuri seismologice”, de fapt profesor de siguranta constructiilor la Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti. „Probabil ca aproape toate cladirile din partea veche a Bucurestiului ar trebui sa fie marcate cu bulina”, ar spune acesta, potrivit „The Guardian”. „Bucuresti este capitala europeana cea mai predispusa la cutremure”, mai sustine ziarul britanic.

Exagerare sau purul adevar?



Mai sunt invocate si opiniile unor reprezentanti ai ONG-urilor care se ocupa cu salvarea patrimoniului, dar si ale locatarilor din cladiri cu bulina. Concluziile jurnalistilor britanici: „bucurestenii sunt nevoiti sa traiasca in si printre cladiri in paragina cu risc seismic”. Mai grav, exact zona care ar trebui sa atraga turistii in Capitala, Centrul Istoric, este si cea mai vulnerabila la un cutremur.

Este Bucuresti “capitala europeana a cutremurelor”, asa cum proclama “The Guardian”? L-am intrebat pe directorul Institutului de Fizica a Pamantului, profesorul Mircea Radulian(foto). “Nu e o exagerare”, spune domnia sa. “Bucuresti este, intr-adevar una dintre cele mai expuse metropole europene, doar Istanbulul ar fi mai expus.”

Specialistii romani in siguranta constructiilor sunt chiar mai transanti. “Bucuresti este capitala europeana caracterizata de cel mai mare risc seismic”, se arata intr-un studiu condus chiar de profesorul Dan Lungu, specialistul citat si de “The Guardian” si sustinut nu doar de analizele facute de cercetatorii romani, dar si de evaluarile expertilor internationali.

Lisabona, complet distrusa de un cutremur



Insa nici Bucuresti, nici Istanbul, nu au fost devastate de cutremure in asemenea masura precum o alta metropola europeana, Lisabona. La 1 noiembrie 1755, un seism care, potrivit istoricilor, se poate sa fi atins magnitudinea de 9 grade, a distrus complet orasul. Ruinele manastirii calugaritelor Carmelitelor, care pot fi vizitate si azi de turistii, sunt o marturie a devastarii lasate in urma sa de acest cutremur, care a pus complet la pamant 85% din cladirile din capitala Portugaliei.

In aceleasi vremuri istorice, si Bucurestiul a fost lovit de un cutremur, insa mult mai putin distructiv, cel din 1738. “Miercuri la 3 ceasuri din zi s-au cutremurat pamantul foarte tare, incat multe bolte si ziduri ale manastirilor si caselor au crapat. Inca unele au si cazut aici in Bucuresti. Iar afara multe biserici si bolte s-au suprat de tot si pamantul pe alocurea s-au despicat si au esit apa cu miros de iarba de pusca si de pucioasa”, relata un contemporan.

Islanda si Grecia, concurenti fara mari sanse



Printre alte capitale europene lovite de cutremure se numara Atena, dar si Reykjavik. Acum 15 ani, capitala Greciei a fost lovita de un seism de 6.0 grade pe scara Richter, soldat cu 143 de morti, 2.000 de raniti si peste 50.000 de cladiri distruse. Iar in 2008, un alt cutremur, cu epicentrul in peninsula Peloponez si cu magnitudinea 6.5, a zguduit Atena vreme de 20 de secunde. Tot in 2008, un seism de 6.1 a atins Reykjavik iar in 2012, in zona capitalei Islandei (foto jos) au avut loc cateva zeci de cutremure mici, care au facut autoritatile locale sa avertizeze ca exista riscul sa vina “cutremurul cel mare”.

Pe de alta parte, potrivit profesorului Radulian, catastrofa de la Lisabona este una izolata, iar o mare parte din pagube s-au datorat valului seismic, faimosul tsunami, la care a fost expus orasul. Cat despre Atena, aceasta nu e intr-o zona foarte activa, deci e mai putin vulnerabila. Adevaratul concurent al Bucurestiului la titlul de “capitala europeana a cutremurelor” ramane Istanbulul.

Bucuresti vs. Istanbul



Spre ghinionul nostru, insa, se pare ca avem sanse mai mari la locul fruntas in acest clasament. “Probabilitatea ca un cutremur mare sa aiba loc este mai redusa la Istanbul, potrivit anumitor modele statistice”, explica profesorul Mircea Radulian. “Mi-e greu sa cred ca in Bucuresti nu va avea loc unul in secolul asta, Vrancea nu ne lasa asa de usor.”

In Turcia, in schimb, chiar daca Istanbulul se afla pe cea mai activa falie seismica din Europa, aceasta este lunga de peste 1.000 de kilometri, astfel incat cutremurul ar putea avea loc si mai departe de metropola.

Cu 15 ani in urma, pe 17 august 1999, un seism devastator, de 7.6 grade, a avut loc pe aceasta falie in zona orasului Izmit (foto sus). Potrivit estimarilor oficiale, si-au pierdut viata in catastrofa peste 17.000 de persoane iar 120.000 de cladiri au fost complet distruse. In acelasi an, in noiembrie, un alt seism pe aceeasi falie a lovit orasul Duzce, lasand in urma sa aproape 1.000 de morti.

Aceasta ar putea insemna ca Istanbulul – sau, mai precis, falia pe care se afla orasul – a avut parte de cutremurul sau mare. Astfel incat ar putea urma la rand capitala noastra, care nu sta deloc bine atunci cand e vorba de pregatiri. Potrivit prognozelor oficiale, la un seism peste 7 grade, 6.500 de bucuresteni si-ar putea pierde viata si zeci de mii ar fi raniti, un bilant mult mai grav decat cel al cutremurului din 1977.

Recent, campania “Exista viata dupa cutremur” a StirilorProTV a aratat riscurile produse de situatiei dezastruoase in care se afla un numar impresionant de imobile din Romania. Si asta in vreme ce alte tari au pus siguranta si protectia cetatenilor pe primul plan si au construit imobile care sa reziste chiar si in fata celor mai mari dezastre.

Marea solutie gasita de autoritati este celebra bulina rosie de pe cladirile cu risc seismic, mentionata si de jurnalistii de la “The Guardian”. Bulina care, daca ni se recunoaste titlul de “capitala europeana a cutremurelor”, ar putea deveni fara probleme emblema Bucurestiului.