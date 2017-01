"Buldozerul" a fost ucis intr-un atac de tip ambuscada, in Irak. Abu Sayyaf ar fi decapitat peste 100 de oameni pentru ISIS

"Buldozerul", cunoscut ca fiind unul dintre cei mai letali calai ai gruparii jihadiste Statul Islamic, ar fi fost injughiat mortal, intr-un atac de tip ambuscada in Irak.

Abu Sayyaf ar fi decapitat cel putin 100 de prizonieri pentru Statul Islamic, insa acesta ar fi fost anihilat de o trupa de atac misterioasa, scrie presa internationala, in timp ce se afla in masina sa. Dupa ce l-au incoltit, acesta a fost injunghiat mortal.

Jurnalistul Journalist Muhammad Yawar a declarata pentru agentia ARA News, citata de Metro: "Abu Sayyaf a fost unul dintre cei mai infricosatori calai folositi de teroristii din Statul Islamic. Era usor de recunoscut pentru ca avea o statura impzonta, era foarte solid si avea brate mari. El era folosit deseori si in clipurile de propaganda ale ISIS si cumva, reprezenta imaginea terorii gruparii ISIS".

Atacul l-a luat prins surpindere pe "Buldozer", care se afla impreuna cu un alt jihadist, ucis si el in atac. Nu se cunosc informatii despre cei care au pus la cale atacul, insa presa straina scrie ca ar fi vorba de o trupa de elita, specializata in astfel de actiuni.

In urma cu cateva luni, tot presa straina relata ca "Buldzoerul" a fost capturat de fortele irakiene. O intregistrare video arata si ce i-au facut soldatii atunci cand l-au capturat. In imagini, acesta apare dezbracat si intins pe jos, cu mainile legate la spate si inconjurat de soldatii sirieni.

Multimea s-a strans in jurul lui si a facut poze calaului din Statul Islamic, apoi soldatii l-au urcat in remorca unei masini si l-au luat cu ei. Insa, de atunci nu se mai stia nimic despre el si este neclar daca a scapat din mainile fortelor irakiene sau nu.

