Bun venit Anului Nou! La noi inca e 2016, la ei deja 2017! Locuitorii de pe insula Kiribati din oceanul Pacific, primii care au intampinat Revelionul - VIDEO

”Trei, doi, unu...”

Primul mare oras din lume care a intalnit Anul Nou a fost Auckland din Noua Zeelanda. O multime de oameni a participat la numaratoarea inversa, urmata de focuri de artificii.

Cu o ora mai devreme, Noul An a fost marcat in insulele Kiribati, Fiji si Tonga din oceanul Pacific. Urmatorii care au zis bun venit lui 2017 au fost australienii. Mii de oameni s-au adunat la portul din Sydnei, pentru a urmari spectaculoasele focuri de artificii.

AmbiantaCand in Moldova era ora 17, japonezii si sud-coreenii au inceput a sarbatori. In capitalele celor doua tari au avut loc petreceri pe strazi.

Si in cateva regiuni din Rusia, Noul An si-a intrat in drepturi, cum ar fi de exemplu in Ciukotka, Kamceatka sau Vladivostok. In total, in Federatia rusa, Anul Nou poate fi sarbatorit de 11 ori din cauza fusului orar. Cu o ora mai devreme decat noi, vor intalni nou an, rusii din Moscova, iar cu o ora mai tarziu vor sarbatori italienii si nemtii. Ultimii care vor pasi in 2017 vor fi americanii -la ora 7 dimineata, ora Moldovei. In ajunul noulu an, lideri din diferite tari au avut mesaje de felicitare.

Klaus IOHANNIS, PRESEDINTELE ROMANIEI: "Dragi romani, fie ca traiti in tara sau sunteti plecati peste hotare, nu va pierdeti increderea in Romania..."

Dmitri MEDVEDEV, PREMIERUL RUSIEI: “Eu cred că în Noul An se vor îndeplini toate visele. Oamenii dragi nouă să fie fericiţi şi sănătoşi, iar în case să fie dragoste şi înţelegere."

Barack OBAMA, FOSTUL PRESEDINTE SUA: “La Mulţi Ani tuturor! Acum când întoarcem pagina unui nou an şi privim spre viitor, vreau doar să vă mulţumesc pentru tot ce aţi făcut în ultimii opt ani pentru ca America să devină mai puternică."