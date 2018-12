Bunicul de 85 ani care a carat tone de droguri pentru El Chapo. Poveste de film - VIDEO

El Chapo e judecat de o luna la New York, acolo unde americanii incearca sa-l inchida pe viata pentru o multime de crime.

Martorii si procurorii americani prezinta tot felul de povesti socante despre modul in care El Chapo isi opera cartelul, responsabil pentru trafic in valoare de 15 miliarde de dolari pe an!

E si povestea unui batranel in varsta de 85 de ani, poreclit "Bunicul", cel care a introdus cocaina cat pentru 7,5 milioane de oameni in SUA.