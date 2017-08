Busculada intr-un centru comercial din Filipine. Sute de oameni s-au calcat in picioare ca sa cumpere un ... burger, la promotie - VIDEO

Nu este stare de urgenta in Filipine, ci doar o promotie la burgeri, intr-un mall. Multimea s-a adunat in fata centrului comercial cu mult timp inainte ca acesta sa-si deschida usile. Asa ca, odata ce s-au vazut in interior, oamenii au alergat cat i-au tinut picioarele ca sa ajunga primii la restaurantul, unde s-a anuntat promotia.

Intr-o zi obisnuita, un burger costa in acest restaurant 3 dolari, adica in jur de 60 de lei. Aseara, insa, oamenii au putut cumpara un burger cu doar 15 centi, aproximativ 3 lei.

Anuntul parca i-a inebunit pe filipinezi, care s-au calcat in picioare. Mai ales ca promotia era valabila doar pentru primii 80 de vizitatori. In fata restaurantului s-au format cozi de zeci de metri. Agentii de paza nu au putut sa faca fata situatiei, asa ca a fost chemata politia. Mai multe persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale.