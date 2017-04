Busculada intr-un tunel sub raul Hudson, dupa ce un tren cu 1.200 de pasageri a ramas blocat. Un barbat a fost retinut

Cand garnitura a ajuns in statie, un barbat a devenit violent, iar gardienii din garnitura au fost nevoiti sa foloseasca un pistol cu socuri electrice pentru a-l calma. Incidentul a provocat o busculada, iar oamenii panicati aproape ca s-au calcat in picioare.

Aceasta este cea mai recenta dintr-o serie de probleme care afecteaza caile ferate metropolitane.

Trenul s-a oprit in tunelul de sub raul Hudson, din cauza unor probleme la alimentarea cu energie electrica.

Unul dintre pasageri, Mia Sanati, a povestit ca, la scurt timp dupa ce garnitura a intrat in tunel, s-a simtit o zguduitura, au fost scantei si trenul s-a oprit. “Aproximativ 30 de secunde mai tarziu, trenul s-a oprit complet”, a afirmat Sanati.

In tren au ramas aprinse numai luminile de urgenta, iar sistemul de climatizare s-a oprit. „A devenit foarte cald, foarte repede, pentru ca multi oameni stateau inghesuiti”, a adaugat ea.

In cele din urma, trenul blocat a fost tractat de un altul, pana la New York..

La sosire, un barbat aflat in statie a devenit violent, iar oamenii legii au folosit un Taser pentru a-l imobiliza. Acest lucru a dus la panica, pentru ca oamenii au crezut ca se trag focuri de arma. Pasagerii au inceput sa tipe si sa fuga, iar saisprezece oameni au fost raniti usor.

Barbatul violent, care nu fusese pasager in trenul blocat, a fost retinut.

Incidentul a provocat intarzieri mari in circulatia trenurilor.

In ruma cu trei saptamani, un tren Amtrak a deraiat in statia Penn, iar in urma cu o saptamana, o garnitura in New Jersey, ceea ce a dus la inchiderea a opt din totalul de 21 de sine.

