Butoiul cu pulbere in negocierile pentru Brexit. Cea mai mare ingrijorare a UE

De cand a fost numit de catre Comisia Europeana (CE), pe 27 iulie 2016, la nicio luna dupa referendumul britanic cu privire la Brexit, francezul a strabatut cele 27 de state membre si s-a intalnit cu toti liderii.

Luni, statele membre, reunite intr-un Consiliu al Ministrilor la Bruxelles, urmeaza sa-i incredinteze oficial fraiele negocierilor cu Londra.

”Ar trebui sa mearga repede”, a declarat diplomatul european, intrebat despre procedura.

Europenii au stabilit trei dosare care trebuie solutionate pentru ca retragerea sa fie ”ordonata”: drepturile cetatenilor, solutionarea chestiunilor financiare si noile frontiere externe ale UE, o atentie deosebita fiind acordata Irlandei si provinciei britanice Irlanda de Nord.

Numai dupa aceea, potrivit orientarilor stabilite de catre liderii UE reuniti in summit extraordinar la sfarsitul lui aprilie, vor putea avea loc discutii cu privire la relatia viitoare dintre UE si vecinul britanic, dupa mai bine de patru decenii de aderare.

Toate aceste principii sunt reluate in ”directivele de negocieri”, pe care ministrii reuniti luni la Bruxelles urmeaza sa le supuna la vot si care reprezinta o traducere detaliata a dorintelor Celor 27.

Potrivit unei surse europene, care a solicitat anonimatul, delegatiile statelor membre sunt impartite intre cele care vor sa se intre in detalii si altele care se multumesc cu formulari mai generale.

Comisia vrea sa poata sa pastreze ”marje de manevra” in cadrul discutiei, a subliniat aceasta sursa.

Europenii asteapta rezultatul alegerilor din 8 iunie din Regat





Europenii vor fi asadar pregatiti sa negocieze, dar ei trebuie sa mai astepte... rezultatul alegerilor legislative anticipate de la 8 iunie in Regatul Unit, convocate de premierul Theresa May.

”Negociatorii Brexitului nu vor incepe ”inainte de jumatatea lui iunie”, a precizat Michel Barnier.

Campania in Regatul Unit, care s-a cristalizat in jurul Brexitului, a condus la unele intepaturi intre Londra si Bruxelles, dupa care a intervenit presedintele Consiliului European Donald Tusk.

”Aceste negocieri sunt destul de dificile ca atare. Daca incepem sa ne certam inainte ca ele sa inceapa, ele vor deveni imposibile”, a pledat la inceputul lui mai Tusk, intr-o incercare de a dezamorsa tenisuni tot mai palpabile.

Conservatoarea May cauta un mandat clar pentru ca sa nu se trezeasca in fata europenilor care pun metodic la punct batalia.

”Ei (britanicii) ne vor spune cand sunt pregatiti”, observa o sursa diplomatica de la Bruxelles.

”Urmatorii cinci ani vor reprezenta o cotitura pentru Regatul Unit, un moment fondator, o provocare. Fiecare vot pentru mine si echipa mea imi va consolida controlul in negocieri”, sublinia joi May, intr-un discurs de campanie la Halifax, in nordul Angliei.

La Bruxelles, alegerile sunt vazute cu ochi buni. ”Faptul ca (ele) au loc chiar inainte de inceperea negocierilor le da clar partenerilor nostri britanici o stabilitate si o vizibilitate de care avem si noi nevoie”, a declarat Barnier saptamana trecuta in Parlamentul European (PE).

Insa, in fata membrilor CE, ”dl. Brexit” al UE era mai pesimist, potrivit minutelor recentei reuniuni a Colegiului Comisarilor europeni din 3 mai, publicate pe site-ul institutiei. El spunea ca spera ca, odata ce alegerile au trecut, ”atmosfera politica interna in Regatul Unit sa fie mai propice unui acord”.

Unul dintre punctele cele mai delicate va fi ”fara indoiala” reglarea sumelor pe care UE le cere regatului Unit - o suma evaluata la 60 de miliarde de euro de catre partea europeana - in contul angajamentelor sale in diverse programe si bugete europene, care vor continua inclusiv dupa retragerea britanica, asteptata in prezent undeva in martie 2019.

In lipsa unui acord asupra acestui punct, riscul unei absente a unui acord ”ar trebui sa fie real, odata ce niciunul dintre cele 27 de state membre UE nu vrea sa contribuie mai mult in cadrul financiar plurianual actual (al UE) si nici sa primeasca mai putine proiecte finantate prin acest cadru”, le-a explicat Barnier comisarilor.