Cadoul primit de Igor Dodon de la Vladimir Putin: "Jumatate din teritoriul actual al Romaniei este moldovenesc"

Dodon le-a spus jurnalistilor rusi ca "jumatate din teritoriul actual al Romaniei este moldovenesc." Harta Moldovei istorice etalata de Dodon a fost intocmita in secolul al XVIII-lea de catre cartograful italian Bartolomeo Borghi, dupa razboiul ruso-turc din 1790-1791.

In cadrul unei conferinte de presa sustinute la sediul agentiei de presa TASS, Dodon si-a exprimat regretul ca in 1812, Imperiul Rus nu a anexat intreg teritoriul Moldovei, ci s-a oprit la Prut. “Daca Imperiul Rus nu s-ar fi oprit la Prut, am fi avut acum o Moldova intregita”, a spus el.

Dodon a declarat la Moscova ca nu are intentia de a pune "un gard de fier" pe raul Prut si a subliniat ca programele umanitare pe care Republica Moldova le are cu Romania sunt benefice si nu ar trebui sa li se puna capat.

De altfel, presedintele Republicii Moldova a anuntat in timpul acestei prime vizite oficiale in strainatate pe care o desfasoara la Moscova ca a treia vizita oficiala o va efectua in Romania sau Ucraina.

“Stiti, nu poti sa-ti alegi vecinii. Republica Moldova si Romania au multe proiecte bune si intentionez sa fiu prieten cu Romania”, a spus Igor Dodon.

Potrivit lui Dodon, Chisinaul si Bucurestiul au “o singura problema: incercarile de unire a Republicii Moldova cu Romania”. “Atunci cand Romania declara la nivel politic ca trebuie lichidata statalitatea Republicii Moldova, vom riposta”, a spus Dodon.

“In Romania sunt interzise organizatiile care au incercat sa faca propaganda cu privire la faptul ca o parte din teritoriul romanesc inseamna Ungaria, alta parte - Moldova. Si atunci, de ce la voi acest lucru este interzis, iar la noi nua La inceputul anului trecut i-am scris o scrisoare deschisa presedintelui Romaniei (Klaus Iohannis), rugandu-l sa explice pozitia pe marginea acestei probleme si nu am primit un raspuns”, a declarat Igor Dodon, potrivit TASS.

“De aceea, ei (Romania) nu vor sa semneze acordul privind frontierele. Ei spun adesea ca au recunoscut primii independenta Republicii Moldova. De ce atunci nu semnati acordul privind granitelea Vom insista asupra acestei probleme”, a subliniat, la Moscova, presedintele Republicii Moldova.

“Sper ca a treia mea vizita oficiala (prima a fost la Moscova, a doua va fi la Bruxelles) va fi fie la Bucuresti, fie la Kiev. Sunt gata sa merg sa discut toate problemele complicate”, a declarat Dodon.

In cadrul aceleiasi conferinte de presa, Dodon a laudat vinurile moldovenesti, dar si cele romanesti si ucrainene. “Consider ca vinul de casa este unul dintre cele mai bune, chiar mai bun decat cel de fabrica. In ceea ce priveste alte tari, pentru a nu supara pe nimeni, voi spune ca vinurile romanesti sunt bune. Exista si vinuri ucrainene destul de bune, insa, in general ne plac desigur cele moldovenesti”, a mai spus presedintele Republicii Moldova.