Cainele fostului presedinte american George Bush Senior va fi antrenat pentru a le oferi asistenta soldatilor raniti la razboi - VIDEO

Cainele fostului presedinte american George Bush Senior va fi antrenat pentru a le oferi asistenta soldatilor raniti la razboi. Astfel, dupa jumatate de an, timp in care l-a slujit pe Bush, bolnav de Parkinson, talentul patrupedului nu se va pierde. Sully are deja o multime de fani pe Instagram, iar fotografia in care acesta sta culcat langa sicriul fostului sau stapan, a impresionat o lume intreaga.