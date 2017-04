Calatorie de vis pentru un grup de britanici. 80 de baloane cu aer cald de diferite dimensiuni s-au ridicat de la sol, creand un adevarat spectacol pe cer - VIDEO

Punctul de pornire pentru grupul de britanici a fost in orasul Dover. Odata ce s-a dat startul, 80 de baloane cu aer cald de diferite dimensiuni s-au ridicat de la sol, creand un adevarat spectacol pe cer. Fiind la propriu cu capul in nori, pilotii au trebuit sa respecte un anumit traseu pentru ca in final sa aterizeze pe un camp, in apropiere de Callais.

"A fost fantastic. Cu o vreme frumoasă şi vânt numai bun, am putut lua direcţia dorită. A fost un zbor fantastic.”

Au trebuit sa respecte si regulile de siguranta, pentru a fi evitate incidentele.

”Niciodată nu s-a întâmplat vreun accident, pentru că baloanele sunt bine construite, iar piloţii sunt profesionişti.”

Acest barbat a zburat pentru prima data deasupra Canalului Manecii, asa ca emotiile au fost mari. Pentru aceasta aventura el si-a ales un balon in forma de Minion.

”Este mult mai dificil să zbori cu el, pentru că este un balon cu o formă specială, nu este rotund.”

Intr-un final, toate cele 80 de baloane cu aer cald au trecut Canalul Manecii si au aterizat in siguranta intr-o localitate de langa Calais. Acolo au fost intalniti de politistii francezi pentru controlul de frontiera. Participantii spun ca reusita lor este demna de Cartea Recordurilor, asa ca asteapta decizia reprezentantilor de la Guiness Book.