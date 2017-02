Calatorie in jurul lunii incepand de anul viitor. Anuntul facut de compania americana SpaceX - VIDEO

Daca nu stiti unde sa va petreceti vacanta de o saptamana, puteti alege o calatorie in jurul Lunii. Totul va fi organizat de cei de la SpaceX. Compania a anuntat ca aeronava care va transporta turistii spre Luna va fi realizata in colaborare cu cei de la NASA si va fi gata pana la sfarsitul acestui an. S-au gasit deja doi curajosi care vor pleca in cea mai mare aventura a vietii lor. Pana atunci, turistii vor face teste speciale pentru monitorizarea starii de sanatate. In plus, vor avea de trecut o serie de antrenamente, asemanatoare cu cele ale astronautilor.

Compania nu a oferit detalii despre cei doi turisti spatiali, insa a mentionat ca nu este vorba despre vedete de la Hollywood. Se mai stie ca s-a platit in avans sume considerabile de bani pentru acest voiaj. Ultimii oameni care au zburat catre Luna au luat parte la misiunea Apollo 17, in 1972. SpaceX nu are in plan aterizarea pe Luna, ci orbitarea in jurul satelitului natural al Pamantului.

Zborul SpaceX va utiliza capsula sa Dragon, dezvoltata pentru NASA in vederea transportarii echipajului uman pe Statia Spatiala Internationala. Compania va lansa misiunile private in jurul Lunii de la Centrul Spatial Kennedy din Florida. SpaceX a suspendat, in ianuarie, lansarea satelitilor dupa ce,in septembrie anul trecut, una dintre rachetele sale Falcon 9 a explodat pe rampa, in urma evenimentului fiind distruse atat racheta, cat si incarcatura sa platita.