Calatorie in timp intr-o statie de metrou din Roma. Ce vor putea admira de anul viitor cei care vor calatori pe acolo - VIDEO

A treia linie de metrou din Roma, aflata in constructie, a scos la iveala comori ale trecutului. Pentru experti nu a fost o surpriza, pentru ca se asteaptau ca in timpul lucrarilor sa gaseasca obiecte vechi. Acestea vor fi lasate in continuare la cativa metri sub pamant, in statia de metrou, pentru a putea fi admirate de calatori.

”Pentru cei care vor folosi acest metrou şi vor coborî la această staţie, va fi o întoarcere în istoria Romei şi a acestui loc.”

"Muzeul" neobisnuit se afla in apropiere de basilica San Giovanni, un important punct turistic al orasului. Curiosii vor putea analiza monede, bucati de marmura si nenumarate vase de lut. Specialistii au gasit inclusiv samburi de piersica sau melci.

”Aici a fost o companie agricolă care cultiva aceste produse pentru a fi transportate proaspete în Roma. Au fost piersici, care, cu siguranţă, au ajuns în Roma din Persia. Erau nişte fructe extrem de scumpe.”

Specialistii se tem insa ca obiectele gasite ar putea fi vandalizate. Pentru a nu se intampla acest lucru, securitatea a fost sporita in statia ce va fi data in folosinta anul viitor.