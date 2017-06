Calatorii care vor ajunge pe aeroportul Zaventem din Bruxelles pot primi ajutor din partea unui robot, care se descurca de minune: ”E prima data cand vad un asemenea robot” - VIDEO

”Numele meu e Bruce Pepper. Sunt noul angajat al aeroportului. Sunt încântat să vă cunosc.”



Robotul umanoid poate “citi” biletele si oferi informatii despre zbor, cum ar fi numarul portii de imbarcare. Poate da si indicatii pentru a ajunge acolo. Iar daca nu stiti unde este toaleta, robotul va poate conduce.

”E prima dată când văd un asemenea robot. Copiii se poartă natural cu el, deşi nici ei n-au mai văzut unul. Cred că pentru ei va fi o minunată amintire de vacanţă.”



Noul “angajat” a invatat sa interactioneze cu micutii. Stie si cateva jocuri ca sa-i distreze pe copii.



VOX“Poate să comunice cu cei mici, face selfie cu ei şi ştie să lovească pumnul. Este un robot modern.”



Are recomandari si pentru adulti. Le spune ce restaurante si cafenele sunt in aeroport si ce oferte are fiecare. Robotul isi va incepe munca pe aeroportul Zaventem de luni. In aceasta saptamana se afla in perioada de proba.