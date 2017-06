Caldura insuportabila in Europa. Cod portocaliu de canicula in sase tari - tablou total opus este in Rusia - VIDEO

Caldura insuportabila in Europa. Este cod portocaliu de canicula in sase tari, iar alte noua sunt vizate de cod galben. Canicula face probleme si peste Ocean, unde mai multe avioane au fost tinute la sol. In aceste conditii, oamenii incearca sa se racoreasca cum pot. Un tablou total opus este in Rusia, unde in cateva regiuni ploua de mai multe zile, iar intr-un oras chiar a nins.