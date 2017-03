Calvarul romancelor care muncesc in Italia, dezvaluit si de presa britanica, la 2 ani dupa Pro TV. Englezii dau vina pe UE

Pana la 7.500 de femei, majoritatea romance, traiesc in conditii de sclavie in ferme din sudul Italiei, potrivit estimarilor politiei, care subliniaza sa Ragusa este centrul exploatarii in zona, relateaza saptamanalul The Observer, care a facut un reportaj in randul victimelor abuzurilor sexuale si nu numai.

Potrivit unui organizatii italiene pentru drepturile migrantilor, Proxyma Association, estimeaza ca mai mult de jumatate dintre romancele care lucreaza in serele din sudul Peninsulei sunt obligate sa intretina relatii sexuale cu angajatorii lor. Aproape toate lucreaza in conditii de munca fortata si exploatare severa.

In 2015, campania Stirilor ProTV "Sclavi pe pamantul Mafiei" dezvaluia pentru prima data in detaliu aceasta situatie si spunea povestea sutelor de romance care au ajuns sclave sexuale in serele din sudul Italiei, dar si a barbatilor care deseori ajung sa lucreze pentru grupari mafiote.

„Aceste femei lucreaza ca sclave pe camp si stim ca sunt santajate sa intretina relatii sexuale cu proprietarii fermelor si serelor, din cauza subjugarii lor psihologice”, a explicat comandantul Carabinieri din Sicilia, Guido Volpe. “Nu este usor sa investighezi sau sa opresti acest lucru, pentru ca femeilor le este, in majoritatea cazurilor, prea frica sa vorbeasca”, a adaugat el. Multe dintre romance lasa in tara de origine copii si familii pe care le intretin si se simt obligate sa face alegeri disperate.

“De unde vin eu, din Moldova romaneasca, nimeni nu are un loc de munca”, a explicat Nicoleta Bolos, in timp ce o alapteaza pe fiica sa in varsta de cinci luni, intr-un depozit intunecat de la o ferma din provincia Ragusa. “Salariul mediu acolo este de 200 de euro pe luna. Aici poti face mult mai mult, chiar daca suferi”, a adaugat ea. Jurnalistii de la The Observer au discutat cu 10 romance care lucreaza la ferme din Ragusa. Toate au evicat agresiuni sexuale si exploatare, inclusiv lucratul cate 12 ore pe zi, in caldura extrema, fara apa, fara a fi platite. Ele sunt obligate sa traiasca in conditii degradante si insalubre, in cladiri izolate. Zilele lor de munca includ adesea violente fizice, amenintari cu arme si santaj.

Profesorul Alessandra Sciurba, de la Universitatea Palermo, coautor al unui raport din 2015 care a documentat abuzurile la care sunt supuse romancele in Sicilia, spune ca s-au deteriorat si mai mult conditiile in ultima perioada. “Femeile ne spun ca sunt nevoite sa migreze pentru a se asigura ca fiii lor nu vor trai in saracie completa in Romania, dar ele sunt obligate sa rabde conditii ingrozitoare si abuzuri”, a afirmat ea. “Nu sunt alte locuri de munca, ne-au spus femeile, asa ca, pentru a le asigura traiul familiilor lor, au simtit ca trebuie sa accepte acordul. Este o alegere constienta pe care o fac. Am fost martori la (…) munca fortata si trafic de persoane, asa cum sunt definite de Organizatia Internationala a Muncii, a ONU.

Procurorul Valentina Botti instrumenteaza mai multe dosare privind agresiuni sexuale si exploatare prin munca impotriva fermierilor. Potrivit ei, abuzurile la care sunt supuse femeile romance reprezinta un “fenoment enorm”. “Rapirile, agresiunile sexuale si tinerea oamenilor in conditii de sclavie reprezinta trei infractiuni majore pe care le-am detaliat in anchetele noastre de pana acum”, a subliniat ea.

“Vorbim despre posibil mii de femei romance victime ale unor abuzuri grave. Foarte putine femei ies in fata cu povestile lor. Majoritatea accepta abuzul ca pe un sacrificiu personal pe care trebuie sa il faca, daca vor sa isi pastreze locurile de munca. Implicatiile pierderii locurilor de munca pentru multe dintre ele sunt devastatoare”, a explicat magistratul.

Eliza, o romanca de 45 de ani, a povestit ca simte ca nu a avut de ales atunci cand noul sa angajator a violat-o, in prima sa zi de munca. “Am incercat sa fug, dar mi-a spus clar ca, daca nu fac acest lucru, va trebui sa plec”, a povestit ea.

Cresterea enorma a romancelor care fac avort in Sicilia este alarmant pentru medici si organizatiile pentru apararea drepturilor omului. Potrivit Proxyma, desi romancele reprezinta 4% din femeile din provincia Ragusa, fac 20% dintre avorturi.

In unele cazuri, conditiile de munca sunt foarte periculoase. O tanara a spus ca s-a imbolnavit pentru ca a fost nevoita sa lucreze cu substante chimice fara costum de protectie. “A trebuit sa manipulez alimente acoperite cu pesticide si m-am imbolnavit grav. Tuseam si nu puteam sa respir”, le-a spus ea jurnalistilor britanici.

“Eram insarcinata si am inceput sa ma simt rau, apoi am nascut cand eram insarcinata in cinci luni. Medicii au spus ca a fost prematur, din cauza muncii si ca (bebelusul – n.r.) va avea, probabil, sechele cerebrale din cauza substantelor chimice”, a adaugat femeia. Cele care depun plangere pentru abuzurile suferite nu isi mai gasesc, de multe ori, de munca in alte parti.

„Am lucrat cu sotul meu in sere, iar proprietarul a vrut sa se culce cu mine”, povesteste Gloria, in varsta de 48 de ani. “Am refuzat si m-a concediat. Am depus plangere la politie, dar de atunci nu imi mai gasesc de munca. Ceilalti proprietari de ferme stiu ca am mers la politie si nu vor sa lucrez pentru ei”, a adaugat ea.

Oportunitatile de angajare in Ragusa sunt numeroase. In ultimii ani, exporturile italiene de fructe si legume au crescut si au ajuns in prezent la circa 366 de milioane de euro pe an. O mare dintre ele provin din cele 5.000 de ferme din provincia Ragusa.

Agricultura italiana depinde, de multi ani, de migranti. O organizatie agricola estimeaza ca circa 120.000 de migranti lucreaza la fermele din sudul Italiei. Numarul romancelor care lucreaza in Sicilia a crescut enorm in ultimul deceniu. Potrivit cifrelor oficiale, numai 36 de romance lucrau in provincia Ragusa in 2006. Anul acesta, numarul lor a ajuns la 5.000.

Potrivit legii italiene, proprietarii de ferme trebuie sa le ofere angajatilor sezonieri contracte oficiale si un salariu zilnic de minim 56 de dolari pentru ziua de munca de opt ore. “Femeile romance sunt platite de trei ori mai putin decat salariul cerut de lege si majoritatea nu au contracte legale”, afirma un lider al sindicatului CGIL, cel mai mare din tara, Giuseppe Scifo. Acesta sustine ca exploatarea cetatenilor din tarile sarace ale UE este consecinta sanctiunilor dure aplicate angajatorilor care folosesc muncitori ilegali extracomunitari.

„Exploatarea lucratorior in Ragusa este consecinta politicilor UE”, spune presedintele grupului agricol Coldiretti. „Nu vreau sa justific actiunile fermierilor sau proprietarilor de sere care platesc salarii mici lucratorilor migranti, dar deseori nu au alternativa daca vor sa fie competitivi pe piata europeana”.

Multe dintre femeile cu care au discutat jurnalistii britanici spun ca rareori sunt platite cu mai mult de 20 de euro pe zi. Cu toate acestea, autoritatile nu au nici motivatie politica, nici economica sa ia masuri si sa puna capat abuzurilor.

Desi politia are zeci de cazuri deschise, un singur fermier a fost condamnat pana acum pentru abuzara romancelor. “Problema este ca fermierii nu sunt bogati”, a spus Scifo. “Daca proprietarii isi platesc muncitorii cu salariul legal, ar pierde prea multi bani, iar intreaga economie agricola a provinciei va face implozie. De aceea autoritatile ignora problema si de ce este greu ca cineva sa ia masuri pentru a pune capat”, a adaugat el.

Intre timp, la Ragusa a fost deschis un motel unde se pot refugia romancele care fug de angajatori violenti.