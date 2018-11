Camera secreta descoperita in casa lui El Chapo. Politistii au fost ingroziti cand au vazut-o

Americanii l-au prins pe El Chapo in 2016, iar acum a inceput in sfarsit procesul faimosului traficant, la New York.

Acesta a incercat sa amane la infinit procesul, insa americanii l-au refuzat ultima incercare. Procurorii sustin ca au dovezi pentru 33 de crime plus martori dintre oamenii implicati in traficul de cocaina. El Chapo conducea un imperiu de 15 miliarde de dolari, unul extrem de violent insa, ce a dus la moartea a 100.000 de oameni in Mexic!

Unul dintre martori sustine ca a vazut o camera speciala in casa lui El Chapo, acolo unde obisnuia sa-si tortureze rivalii si sa-i omoare. Mai mult, mexicanul filma sesiunile de tortura si le urca pe Youtube, pentru ca rudele si apropiatii victimelor sa le vada.

Procesul lui El Chapo va dura cel putin patru luni si va costa pe americani 40 de milioane de dolari. Martorii sunt protejati de fortele inarmate. Ei vor ramane anonimi si vor depune marturie in secret. La fel si juratii, alesi la intamplare din New York.