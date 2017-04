Camera de spionaj fost construita sub un perete de 2.5 km folosit pentru a-i proteja pe rusi de raidurile poloneze, dar in acelasi timp era folosita pentru a-i asculta pe inamici. Se spune ca peretii rotunjiti ai camerei dadeau un efect acustic perfect pentru a trage cu urechea la ceea ce se intampla in spatele liniilor inamice.