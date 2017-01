Camerele de supraveghere au surprins atacul armat de pe un aeroport din Florida. Autorul risca inchisoare pe viata - VIDEO

Din senin, scoate un pistol si incepe sa traga la intamplare inspre calatorii, care, speriati, incearca sa gaseasca adapost. Cinci oameni au fost omorati si alti sase raniti. Inainte de a comite sangerosul atac, individul le-a spus agentilor FBI ca aude voci care il indeamna sa lupte de partea jihadistilor din gruparea Stat Islamic.

Autorul a fost pus sub acuzare pentru o serie de infractiuni si, daca va fi gasit vinovat, risca pedeapsa capitala, transmite Reuters. In documentele remise in instanta de biroul procuraturii din Miami se arata ca Esteban Santiago, in varsta de 26 de ani, este acuzat de comiterea de acte de violenta in incinta unui aeroport, folosirea unei arme de foc intr-o infractiune violenta si cauzarea de moarte prin folosirea unei arme de foc. Sunt acuzatii care pot atrage pedeapsa cu moartea daca Santiago este gasit vinovat. Prima infatisare in instanta a fost programata pentru luni.