Canada este inca in stare de soc, dupa atacul terorist din moschee: "Sunt oameni reali, nu doar niste numere" - FOTO

Atunci cand a plecat in Canada impreuna cu sotia sa si cei doi copii, acum vreo 6 ani, el vedea asta ca pe un nou inceput, si nu ca pe un sfarsit. In loc de asta, el a devenit una dintre cele 6 victime ale atacului de duminica noaptea din Quebec, chiar in timp ce se spuneau rugaciunile.

Sabeur Thabti, un membru al familiei, care ii spunea "unchi" lui Aboubaker, spune ca atunci cand a auzit prima data de impuscaturi era acasa in UK si nu si-a dat seama prea mult de gravitate.

"Auzi de astfel de lucruri prin Siria si Paris si in toata lumea, si ... aproape ca uiti cat de reale sunt aceste lucruri, pana cand te loveste atat de aproape." - a spus el, citat de BBC News.

Apoi, conexiunea personala a devenit si mai clara.

"Acestia sunt oameni reali, nu sunt doar niste numere. Sase oameni au murit, insa alti zeci de mii de oameni sunt distrusi emotional de ceea ce s-a intamplat."

Suspectul in cazul atacului comis la o moschee din orasul canadian Québec a fost inculpat luni pentru sase capete de acuzare de omor cu premeditare si cinci de tentativa de omor, a informat politia locala, transmite DPA, conform Agerpres.

Suspectul de 27 de ani, Alexandre Bissonnette, a comparut in fata unei instante din Québec, a informat politia locala pe Twitter.

Profilul de Facebook al lui Bissonette, inchis intre timp, arata ca tanarul, care locuia nu departe de moschee, studia antropologia si stiintele politice la Universitatea Laval.

Tot pagina sa de Facebook arata ca suspectul urmarea postarile mai multor politicieni si activisti de extrema dreapta, printre care Marine Le Pen, liderul Frontului National din Franta.

Cele sase victime au fost identificate, fiind vorba despre sase barbati cu varste intre 39 si 60 de ani, si cu profesii diferite - de la profesor universitar la proprietarul unei macelarii halal.

Politia a eliberat un al doilea suspect, ce fusese arestat la scurt timp dupa apelurile prin care erau anuntate mai multe impuscaturi la moscheea din cartierul Sainte-Foy din orasul Québec. Cel de-al doilea individ este considerat acum martor, a precizat politia.

Bissonnette a fost arestat la circa 20 km de scena tragediei, dupa ce a sunat la politie si s-a declarat pregatit sa se predea.

Politistii au confiscat arme de foc din masina sa, iar o echipa de specialisti in deminare a fost chemata pentru a verifica daca la bord nu se aflau materiale explozive. Politia nu a oferit niciun indiciu despre posibilul mobil al atacului, pe care premierul canadian Justin Trudeau l-a calificat drept un atentat terorist.

Fortele de ordine i-au asigurat insa pe canadieni ca situatia se afla sub control si ca in atac nu au fost implicate si alte persoane.

Intr-un gest rar de unitate nationala, premierul Justin Trudeau si liderii tuturor partidelor politice si-au exprimat, in Camera Comunelor, sprijinul fata de comunitatea musulmana din Canada, dupa care s-au deplasat in orasul Québec pentru a lua parte la o veghe in memoria victimelor.

Oficialii au evitat intrebarile legate de posibilitatea ca un rol in acest atac sa fi jucat si retorica venita din SUA in urma ordinului executiv antiimigratie al presedintelui Donald Trump.

Provincia Québec, altadata un bastion al catolicismului, acum mandra de secularismul sau, a fost implicata intr-o dezbatere privind identitatea nationala, pe care multi membri ai comunitatii musulmane au simtit-o indreptata impotriva lor.

Intr-o tentativa esuata de a mobiliza votul nationalist in 2013, guvernul separatist anterior a propus adoptarea unei 'carte seculare a valorilor Québec-ului', care ar fi interzis purtarea simbolurilor religioase precum valul islamic de catre persoane aflate in serviciul public.

Incercarea a fost considerata de multi drept un atac indirect la comunitatea musulmana, iar grupuri de aparare a intereselor musulmanilor au raportat mai multe incidente de hartuire a femeilor care purtau voal.