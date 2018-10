Canada ramane fara marijuana la doua zile de la legalizarea ei. Localnicii au epuizat stocurile, dupa ce oamenii au facut cozi uriase la magazine, in ciuda preturilor care s-au ridicat.

In Ontario, de exemplu, cea mai populara provincie din Canada, au fost procesate in primele ore de la legalizare 38 de mii de comenzi de marijuana, iar in Quebec – 42 de mii, atat online, cat si la magazine, depasind toate asteptarile.

Canada a devenit al doilea stat din lume care legalizeaza consumul de cannabis in scop recreativ, dupa Uruguay, in 2013. Statisticile oficiale spun ca pana la sfarsitul anului, in total 5,4 milioane de canadieni vor cumpara marijuana legal.