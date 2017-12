Candidat la alegerile prezidentiale din Rusia, Xenia Sobchak, a tinut lectii la Chisinau, despre cum sa ai succes in afaceri - VIDEO

Xenia SOBCHAK, PREZENTATOARE DIN RUSIA: “Orice scop este posibil, atat timp, cat suntem vii.”

Timp de trei ore, Sobchak le-a vorbit moldovenilor despre cum pot deveni celebri.

Xenia SOBCHAK, PREZENTATOARE DIN RUSIA: “Omul este apreciat in masura in care se tine de cuvant. Oamenilor le place sa fie in preajma persoanelor talentate si de succes, nu langa cei care se plang pe viata.”

Sobchak le-a impartasit si principalele reguli, de care tine cont ea, pentru a avea succes.

Xenia SOBCHAK, PREZENTATOARE DIN RUSIA: “Daca tu nu poti direct sa-ti obtii ceea ce vrei, tu mereu poti sa-ti amintesti ca sunt alte cai pentru a obtine rezultatul dorit. Sa-ti arati straduinta, sa-ti arati atitudinea corecta de care depinde luarea deciziei.”

Prezentatoarea, care a anuntat ca vrea sa-i ia locul lui Vladimir Putin, spune ca in adolescenta habar nu avea ce profesie sa imbratiseze.

Xenia SOBCHAK, PREZENTATOARE DIN RUSIA: “Aveam 17 ani si nu stiam exact ce as fi vrut sa fac.”

Cei care au vrut sa o vada pe Sobchak au scos din buzunar de la 50 pana la 250 de euro.

"Avem oportunitatea sa cunoastem oameni influenti, iar Xenia Sobchak este o personalitate puternica. “

“Este o persoana foarte interesanta si isi promoveaza produsele prin imaginea sa.”

Ksenia Sobchak si-a anuntat intentia de a candida la functia de presedinte acum o luna. Aceasta a spus ca este impotriva celor care conduc acum Rusia si vrea sa aduca schimbari in tara. Sobchak s-a remarcat prin declaratiile scandaloase facute in presa, dar si prin dezvaluirile din viata sa amoroasa.

Din 2011, a devenit un activist politic, participand la protestele opozitiei. Tatal Kseniei, Anatolii Sobchak a fost primul primar al orasului Sankt Petersburg ales in mod democratic. In 1990, Putin a fost consilierul lui Anatolii Sobchak, in domeniul afacerilor internationale. Alegerile prezidentiale in Rusia vor avea loc in martie, anul viitor. Recent, si Vladimir Putin a anuntat ca va candida pentru al patrulea mandat.